Лукашенко поручил не дать талантливой молодежи уехать из Беларуси. Как?

Опубликовано: 17.10.2025 10:37 , Обновлено: 17.10.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Минского городского Центра технического творчества детей и молодежи, который недавно переоборудовали из Восточного автовокзала, заявил, что талантливых молодых белорусов надо как-то удерживать в стране.

«Я намекаю на то, чтобы вы не потеряли толковых людей. А спрос колоссальный на нашу молодежь, наших студентов», — заявил он.

По его словам, нужно продумать стимулы, чтобы молодежь не уезжала за границу. «Силой не удержишь сейчас. Надо создавать соответствующие условия», — сказал Александр Лукашенко.

Ранее Telegraf.news писал, что МИД Беларуси обвинил Запад в том, что белорусы уезжают за границу. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков обвинил западные страны в «неоколониализме».

«„Культурно“ он проявляется через “утечку мозгов” — когда таланты наших стран бегут на Запад и становятся жертвами политики ложного мультикультурализма», — так описали это авторы Telegram-канала, близкого к МИД, «Глас МИДа».

Глава МИД обвинил Запад в «утечке мозгов» из Беларуси и предложил «новую игру»