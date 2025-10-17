Лукашенко поручил не дать талантливой молодежи уехать из Беларуси. Как?
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Минского городского Центра технического творчества детей и молодежи, который недавно переоборудовали из Восточного автовокзала, заявил, что талантливых молодых белорусов надо как-то удерживать в стране.
«Я намекаю на то, чтобы вы не потеряли толковых людей. А спрос колоссальный на нашу молодежь, наших студентов», — заявил он.
По его словам, нужно продумать стимулы, чтобы молодежь не уезжала за границу. «Силой не удержишь сейчас. Надо создавать соответствующие условия», — сказал Александр Лукашенко.
Ранее Telegraf.news писал, что МИД Беларуси обвинил Запад в том, что белорусы уезжают за границу. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков обвинил западные страны в «неоколониализме».
«„Культурно“ он проявляется через “утечку мозгов” — когда таланты наших стран бегут на Запад и становятся жертвами политики ложного мультикультурализма», — так описали это авторы Telegram-канала, близкого к МИД, «Глас МИДа».
Глава МИД обвинил Запад в «утечке мозгов» из Беларуси и предложил «новую игру»