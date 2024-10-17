Лукашенко поручил использовать исследования Антарктиды в Беларуси и спросил, можно ли ему там пожить

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Опубликовано: 17.10.2024 11:56 , Обновлено: 17.10.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 октября провёл в Минске встречу с белорусскими учеными, участниками экспедиций в Антарктике. В числе прочего он поручил использовать результаты исследований белорусских полярников в реальном секторе экономики страны, а также поинтересовался, может ли он сам пожить на белорусской полярной станции.

Лукашенко потребовал от белорусских полярников не только научиться использовать оборудование, разработанное белорусскими учёными специально для полярных экспедиций в экстремальных условиях, но и “реализовывать” его.

“Всё должно приносить деньги. Жизнь такая”, - процитировало Лукашенко госагентство БЕЛТА.

Он также потребовал, чтобы и результаты работы полярников в Антарктиде, и апробированные ими технологические и конструкторские решения и материалы использовались “для дела в стране”, в том числе, в реальном секторе экономики. По его словам, это должно способствовать “развитию компетенций и смежных направлений”, а также “стимулировать высокотехнологичные производства”.

По случаю сегодняшней встречи во Дворце Независимости Национальная академия наук (НАН) организовала выставку, посвящённую белорусским антарктическим исследованиям. На ней продемонстрировали приборы и оборудование, которое используют белорусские полярники в своих экспедициях, образцы минералов и компонентов природной среды Антарктики, флоры и фауны.

Также Лукашенко подарили минерал возрастом около 4 млрд лет, добытый в районе белорусской антарктической станции “Гора Вечерняя”, с макетом этой самой станции. Как пояснили в НАН, минер представляет собой “основу кристаллического фундамента Земли”, а его выход на земную поверхность отмечен только в Антарктиде.

























“Если я приеду, вы меня разместите здесь? Мне шикарные условия не нужны…”, - отметил Лукашенко, разглядывая подаренный ему стеклянный шар с макетом зимовочной станции.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в июне НАН Беларуси отчиталась о завершении самой продолжительной белорусской антарктической экспедиции. В общей сложности белорусские полярники провели в 16-й белорусской антарктической экспедиции 234 дня, заявив о проведении “десятка научных исследований и экспериментов”.

Белорусские полярники вернулись из антарктической экспедиции, длившейся 234 дня