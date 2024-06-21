Белорусские полярники вернулись из антарктической экспедиции, длившейся 234 дня

Опубликовано: 21.06.2024 10:19 , Обновлено: 21.06.2024

Национальная академия наук (НАН) Беларуси в пятницу, 21 июня, отчиталась о завершении самой продолжительной белорусской антарктической экспедиции. В общей сложности белорусские полярники провели в ней 234 дня и поздно вечером 20 июня вернулись на родину авиарейсом из Москвы.

Как сообщили в НАН, участники 16-й Белорусской антарктической экспедиции здоровы и в ближайшее время проведут торжественную встречу в Академии наук. Там уже отчитались о выполнении исследовательской программы ” в полном объеме”.

“Проведены десятки научных исследований и экспериментов, выполнены тысячи научных измерений природных параметров восьми мероприятий в рамках подпрограммы “Развитие деятельности Белорусской антарктической станции” Государственной программы “Научно-инновационная деятельность Национальной академии наук Беларуси” на 2021 – 2025 годы”, - заявили в НАН.

[info_b]16-я Белорусская антарктическая экспедиция стартовала в октябре 2023 года. В Антарктиду отправились 13 человек под руководством Алексея Гайдашова, опытного полярника, который принимал участие во всех предыдущих 15 белорусских экспедициях. Среди участников было шесть новичков, впервые отправившихся в Антарктиду, однако половину состава экспедиции составляли опытные научные сотрудники.

Участники экспедиции занимались дальнейшим оборудованием Белорусской антарктической станции в районе горы Вечерняя, а также проводили научные исследования и эксперименты, в частности, связанные с фитохимическим и фармакологическим потенциалом представителей лихенобиоты и бриофлоры Антарктики. [/info_b]