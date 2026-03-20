Лукашенко пообещал вернуть застрявшие в Беларуси фуры литовцам

Опубликовано: 20.03.2026 14:49 , Обновлено: 20.03.2026

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал вернуть все застрявшие в Беларуси литовские фуры. Также он заявил, что счета за стоянку будут снижены.

«Я поручил правительству: “Давайте вы встретитесь и по-человечески с ними поговорите”. Сели за стол переговоров, выслушали их и передали мне. Я приму решение, и, думаю, с понедельника мы процесс возврата этих фур начнем. Вернем мы эти фуры. Жалко поляков, литовцев», – сказал он.

«Тянуть не надо, я не хочу, чтобы были бюрократизм или волокита. Это мой принцип: я человек системный и хочу это решить за выходные», – заявил Александр Лукашенко.

Такое решение в Минске было принято в том числе после визита спецпосланника Трампа Джона Коула.

Напомним, что специальный представитель США Джон Коул, будучи в Минске, заявил, что США заинтересованы в снижении напряженности между Литвой и Беларусью.

«Работая с представителями Литвы, мы видим свою цель. Мы выполняем в этом случае гуманитарную миссию. Мы хотим, чтобы отношения между Беларусью и Литвой улучшились», – заявил Джон Коул.

Тем временем за несколько дней до визита Коула премьер Беларуси встретился с некоторыми владельцами фур из Литвы и Польши. Позднее премьер-министр Беларуси Александр Турчин заявил в кулуарах здания Совета министров, что по итогам встречи с литовскими и польскими автоперевозчиками правительство отправило письменный доклад президенту.

“И буквально сегодня с утра у меня состоялся разговор с главой государства, где я еще раз подробно обо всем доложил. Поэтому сегодня президент обладает абсолютно всей информацией для того, чтобы принимать решение”, — уточнил тогда премьер, не вдаваясь в подробности, что же именно намерены предпринять власти Беларуси.

Турчин рассказал, что сделал после встречи с литовскими владельцами фур, застрявших в Беларуси