Турчин рассказал, что сделал после встречи с литовскими владельцами фур, застрявших в Беларуси

Опубликовано: 18.03.2026 15:11 , Обновлено: 18.03.2026

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин заявил в кулуарах здания Совета министров, что по итогам вчерашней встречи с литовскими и польскими автоперевозчиками правительство отправило письменный доклад президенту.

“Литовские и польские перевозчики письменно обратились к нашему президенту с просьбой оказать содействие в разрешении сложившейся ситуации. Президент дал поручение правительству встретиться с ними и обсудить все вопросы”, — рассказал Александр Турчин о причинах встречи с литовскими автоперевозчиками, чьи машины застряли в Беларуси после правительственного запрета на передвижение по территории страны.

“И вчера у нас состоялась продуктивная встреча. Фактически все присутствующие высказались, задали свои вопросы, мы на них ответили. И, скажем так, по итогам вчерашней встречи правительство письменно доложило президенту итоги и предложения, какие видит правительство в регулировании этой ситуации”, — признался Александр Турчин.

“И буквально сегодня с утра у меня состоялся разговор с главой государства, где я еще раз подробно обо всем доложил. Поэтому сегодня президент обладает абсолютно всей информацией для того, чтобы принимать решение”, — уточнил премьер, не вдаваясь в подробности, что же именно намерены предпринять власти Беларуси.

Напомним, что литовские фуры застряли в Беларуси с осени 2025 года после одностороннего закрытия границ Литвой и последующего ответного запрета Минска на выезд фур.

В итоге более 1000 как тягачей, так и прицепов оказались заблокированы, перемещены на охраняемые стоянки и находятся там до сих пор. При этом белорусские власти требуют оплату за охрану, а машины не могут покинуть Беларусь с осени.