Лукашенко пообещал российскому чиновнику, что Беларусь не вступит в конфликт в Украине
Александр Лукашенко 20 апреля встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, которому пообещал, что Беларусь не втянут в конфликт в Украине.
“Через конфликт в Украине втягивают нас всех в третью мировую войну. Я убежден: ни тогда у них не получилось, ни теперь тем более”, - пообещал он российскому чиновнику.
По его словам, “нацисты, фашисты и прочая дрянь, деструктивные силы пытаются переписать историю, отрицать наш общий вклад в Великую Победу и оправдать свои преступные действия и того времени, и сегодняшние”.
Что ответил российский чиновник, госагенство Белта на момент написания новости не сообщило.
Напомним, что в понедельник, 10 апреля, в Минск прилетел министр обороны России Сергей Шойгу. Как сообщил телеграм-канал “Пул Первого” он встретился с Александром Лукашенко для “предметного и конкретного разговора на тему обеспечения безопасности”.