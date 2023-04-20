Лукашенко пообещал российскому чиновнику, что Беларусь не вступит в конфликт в Украине

Опубликовано: 20.04.2023 11:03 , Обновлено: 20.04.2023

Александр Лукашенко 20 апреля встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, которому пообещал, что Беларусь не втянут в конфликт в Украине.

“Через конфликт в Украине втягивают нас всех в третью мировую войну. Я убежден: ни тогда у них не получилось, ни теперь тем более”, - пообещал он российскому чиновнику.

По его словам, “нацисты, фашисты и прочая дрянь, деструктивные силы пытаются переписать историю, отрицать наш общий вклад в Великую Победу и оправдать свои преступные действия и того времени, и сегодняшние”.

Что ответил российский чиновник, госагенство Белта на момент написания новости не сообщило.

Напомним, что в понедельник, 10 апреля, в Минск прилетел министр обороны России Сергей Шойгу. Как сообщил телеграм-канал “Пул Первого” он встретился с Александром Лукашенко для “предметного и конкретного разговора на тему обеспечения безопасности”.

Шойгу внезапно прилетел в Минск на переговоры с Лукашенко