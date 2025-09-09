Опубликовано: 09.09.2025 08:26 , Обновлено: 09.09.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал посетить Северную Корею в «ближайшее удобное время». Об этом говорится в официальном поздравительном письме, направленном председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну 9 сентября по случаю национального праздника - Дня образования Корейской Народно-Демократической Республики.

В официальном поздравлении Лукашенко отметил “субъектность и уникальную идентичность” Северной Кореи и указал на связь между Минском и Пхеньяном. По мнению политика, отношения двух государства - это “пример миролюбивого взаимодействия, основанного на принципах дружбы, стремления к равноправному диалогу, схожести моральных и культурных ценностей”.

В довершение поздравлений Лукашенко “с теплотой вспомнил” свою недавнюю встречу с Ким Чен Ыном в Пекине на торжествах, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны. Именно там, по информации Telegram-канала “Пул Первого”, Лукашенко получил приглашение от северокорейского лидера “посетить его страну в любое удобное время”. Тогда пресс-служба белорусского президента опубликовала серию фотографий, на которых политики с улыбкой беседуют в неформальной обстановке.









“Подтверждаю готовность в ближайшее удобное для сторон время посетить вашу страну для выведения межгосударственных связей на качественно новый уровень”, - заявил в официальном поздравлении Лукашенко, официально приняв приглашение и выразив надежду на “дальнейшее белорусско-корейское сотрудничество”, а также на то, что “совместная работа в международных организациях принесут пользу обоим народам, будут способствовать росту доверия и взаимопонимания”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что попавшие в прямой эфир кадры во время военного парада в Пекине зафиксировали неформальный разговор между главой Китая Си Цзиньпином и Президентом России Владимиром Путиным. Рядом с ними шёл глава КНДР Ким Чен Ын, которому переводили беседу, однако в ней он не участвовал.

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