Лукашенко пообещал передать Путину "все весточки" от американцев

Опубликовано: 25.09.2025 20:10 , Обновлено: 25.09.2025

Президент Беларуси, находясь в Москве, заявил, что на встрече президентом РФ Владимиром Путиным намерен передать ему некую информацию от США.

“В прошлый раз вы говорили, что американцы вас просили передать в Москву весточку, вот в этот раз есть что-то такое?”, - задал ему вопрос журналист.

“Вот я ему завтра передам все весточки и сообщения, тем более это такой большой блок для обсуждения наших вопросов общих. Там мы обсудим предложения некоторые”, - заявил Александр Лукашенко, уточнив, что от “американцев есть”, накопилось много вопросов.

Ранее Telegraf.news писал, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Джон Коул на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске заявил о желании Вашингтона “нормализовать двусторонние отношения” между двумя государствами. Спецпредставитель Трампа озвучил на встрече те “правильные решения”, которые могут привести к снятию санкций с официального Минска.

Коул озвучил Лукашенко «правильные решения», чтобы США сняли санкции