Лукашенко помиловал россиянку Сапегу

Опубликовано: 07.06.2023 18:24 , Обновлено: 08.06.2023

Александр Лукашенко подписал указ о помиловании Софьи Сапеги. Об этом стало известно 7 июня.

Софью Сапегу, приговорённую к шести годам колонии общего режима по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды и о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни сотрудников милиции, освободили, передает Sputnik.

«По нашему обращению вчера Александр Григорьевич [Лукашенко] подписал указ о помиловании», — рассказал Олег Кожемяко, губернатор Приморского края.

По его словам, 7 июня девушка улетит в Москву, а 8 июня — во Владивосток.

Напомним, Софию Сапегу задержали в мае 2021 года. Ее обвиняли в администрировании телеграм-канала, который публиковал личные данные силовиков. Позже по государственному телевидению показали сюжет, в котором Софья признавалась, что была редактором ресурса.

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