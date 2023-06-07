Лукашенко помиловал россиянку Сапегу
Александр Лукашенко подписал указ о помиловании Софьи Сапеги. Об этом стало известно 7 июня.
Софью Сапегу, приговорённую к шести годам колонии общего режима по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды и о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни сотрудников милиции, освободили, передает Sputnik.
«По нашему обращению вчера Александр Григорьевич [Лукашенко] подписал указ о помиловании», — рассказал Олег Кожемяко, губернатор Приморского края.
По его словам, 7 июня девушка улетит в Москву, а 8 июня — во Владивосток.
Напомним, Софию Сапегу задержали в мае 2021 года. Ее обвиняли в администрировании телеграм-канала, который публиковал личные данные силовиков. Позже по государственному телевидению показали сюжет, в котором Софья признавалась, что была редактором ресурса.
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