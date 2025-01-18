Лукашенко помиловал ещё 23 человека, которых ранее осудили за экстремизм

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Опубликовано: 18.01.2025 10:49 , Обновлено: 18.01.2025

В субботу, 18 января, президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал ещё 23 белоруса, которых ранее осудили за "преступления экстремистской направленности". В пресс-службе главы государства заявили, что все они "написали прошения, признали свою вину и раскаялись".

Несмотря на то, что имён помилованных, как и в предыдущие разы, не назвали, в пресс-службе Лукашенко сообщили, что среди 23 человек есть 3 женщины и 20 мужчин. Кроме того, 13 из них старше 50 лет, а 14 имеют хронические заболевания. Там добавили, что среди 23 осуждённых у 12 есть дети, а один из них — многодетный отец.

За какие именно преступления их осудили, у Лукашенко не уточнили. Вместо этого в пресс-службе главы государства заявили, что “данное решение принято исходя из принципов гуманизма”, а помилованным “предоставляется шанс вернуться к нормальной жизни”. Помимо этого, там заверили, что МВД «обеспечит контроль за правопослушным поведением» этих людей.

[info_b]К слову, это уже не первый случай. Так, в конце декабря 2024 года Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 20 человек, осуждённых за такие же преступления. А в начале месяца, 9 числа, президент сделал тоже самое в отношении ещё 29 белорусов — 11 женщин и 18 мужчин. Всего в течение прошлого года помиловали более 100 человек.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что в октябре 2024 года Лукашенко заявил о готовности рассмотреть прошения о помиловании от осуждённых за “преступления протестной направленности”. В частности, во время интервью британскому телеканалу BBC президент рассказал, что готов это сделать в отношении Марии Колесниковой, но при условии, что она “осознала вину” и сама “обратится с просьбой” к нему.

Лукашенко рассказал, при каком условии может рассмотреть помилование Колесниковой