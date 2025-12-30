Лукашенко помиловал ещё 22 человека перед Новым годом

Опубликовано: 30.12.2025 10:57 , Обновлено: 30.12.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 22 человека, в том числе осуждённых за преступления экстремистской направленности. О подписании соответствующего президентского указа в преддверии Нового года сообщили 30 декабря в Администрации Президента (АП).

По данным АП, из большая часть помилованных людей (20 из 22 фамилий) отбывали наказания за преступления экстремистской направленности. Среди них - 15 женщин и 7 мужчин. У 11 помилованных есть несовершеннолетние дети, что в белорусском законодательстве, как правило, рассматривается как смягчающее обстоятельство.

В АП заявили, что все помилованные обратились с соответствующими ходатайствами на имя Лукашенко, а также “признали вину и раскаялись в содеянном”.

“Решение о помиловании принято Президентом из гуманитарных соображений и в интересах семей, а также с учетом положительных характеристик помилованных лиц”, - прокомментировали в АП.

Напомним, предыдущее помилование осуждённых за экстремизм произошло совсем недавно - 13 декабря, после переговоров со спецпосланником США Джоном Коулом. Тогда список помилованных оказался куда обширнее - 123 гражданина различных стран.

Лукашенко помиловал Бабарико, Колесникову и Беляцкого среди других 123 освобождённых после переговов с США