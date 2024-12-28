Лукашенко помиловал еще 20 белорусов, осужденных за экстремизм

💼 Официально

Опубликовано: 28.12.2024 10:24 , Обновлено: 28.12.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 20 человек, которых осудили за экстремистские преступления. Об этом сообщил Telegram-канал "Пул первого".

По его информации, среди помилованных 11 человек - женщины, 14 - с хроническими заболеваниями, у 10 осужденных есть дети, а одна женщина - мать четверых детей.

“Все они ходатайствовали о помиловании, раскаялись в содеянном”, - [link href=“https://t.me/pul_1/15001” target=“_blank” rel=“noopener”] утверждает [/link] Telegram-канал “Пул первого”.

Там добавили, что МВД должно проконтролировать поведение этих людей после освобождения. Их имена и фамилии не опубликовали.

Последний раз Лукашенко указ о помиловании подписывал 9 декабря. Telegraf.news тогда писал, что под действие документа попали 29 человек, осужденных по статьям Уголовного кодекса, связанным с экстремистской деятельностью. Президент помиловал тогда 11 женщин и 18 мужчин.

Лукашенко помиловал 29 человек, осуждённых по экстремистским статьям