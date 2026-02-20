Лукашенко помиловал беременную женщину, осуждённую за экстремизм

Опубликовано: 20.02.2026 07:48 , Обновлено: 20.02.2026

Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 февраля подписал указ о помиловании Натальи Левой, которая отбывала наказание в колонии за преступления экстремистской направленности. Главной причиной помилования в Администрации Президента (АП) назвали соблюдение "принципов гуманности" - женщина находится на последних сроках беременности.

“Решение принято главой государства исходя из принципов гуманности и с учетом жизненной ситуации осужденной (женщина беременна). Принималось во внимание ее личное обращение к Президенту с ходатайством о помиловании, деятельное раскаяние и поведение во время отбывания наказания”, - объяснили решение в АП.

Известно, что Наталью Левую в 2024 году приговорили к шести годам колонии, в том числе - за финансирование экстремистской деятельности, то есть женщина успела отбыть менее половины назначенного судом срока. Женщина забеременела уже находясь в колонии, после свидания с мужем. Он вместе с матерью теперь уже бывшей заключённой лично приехал в гомельскую колонию ходатайствовать за жену перед замминистра внутренних дел Геннадием Казакевичем. Их встречу показали по гостелеканалу “Первый информационный”.

В сюжете телеканала также выступила замглавы АП Ольга Чуприс, которая пояснила, что помилование женщине “предоставили под условие правопослушного поведения”.

“Это означает, что если нарушаются нормы уголовного закона, лицо возвращается в места лишения свободы”, - пояснила Чуприс.

Она также отметила, что подобные “индивидуальные решения” о помиловании глава государства принимает только “в исключительных случаях”, учитывая “особые жизненные обстоятельства, состояние здоровья и руководствуясь принципом гуманизма”.

Напомним, в этот же день стало известно о том, что на свободу также вышел белорусский политик Николай Статкевич - спустя пять месяцев после официального помилования главой государства. По информации родных, в тюрьме у политика случился инсульт и он несколько месяцев проходил лечение.

Статкевич вышел на свободу