Лукашенко похвалил поездку Байдена в Киев - "Это попугайничество"

🎤 Мнение

Опубликовано: 23.02.2023 16:09 , Обновлено: 23.02.2023

Александр Лукашенко в интервью китайскому государственному агентству Синьхуа 23 февраля заявил, что считает визит президента США в Киев "мелким неприличным шагом". А потом похвалил Байдена.

Он уточнил, что ценит смелость американского президента. “Молодец он. Сел, поехал, спросил разрешения у России или предупредил Россию, но тем не менее поехал”, - сказал он.

[info_b]Ранее в Белом доме сообщили, что уведомили Кремль о визите Байдена в Украину за несколько часов до отлета во избежание недоразумений. В то же время, российские власти до последнего скрывали, как время и место визита Джо Байдена в Украину, так и то, что их поставили перед фактом, что он состоится. А потом заявили, что не давали президенту США никаких гарантий безопасности. [/info_b]

Россия не давала Байдену гарантий безопасности в Киеве — Глава ФСБ

При этом Александр Лукашенко считает, что Джо Байден не был оригинален в своей поездке в столицу воюющей с Россией страны. “Это попугайничество. Это уже было. Точно такой визит. Зачем? Выборы президентские. Он хочет, Джо Байден, на коне войны прискакать в эту выборную кампанию. Вот тут точно не получится. Я это знаю хорошо”, - заявил Александр Лукашенко.

Какой визит он имел в виду, госагентство Белта не сообщило (цитаты в этой новости переданы по его версии).

“Он отсюда улетит удовлетворенным”

Ранее Александр Лукашенко в преддверии визита Джо Байдена в Варшаву позвал его прилететь в Минск.

“А зачем Байден едет в Польшу? Зачем именно в Польшу? Но мы не паримся по этому поводу. Если у него есть желание (вы ему передайте там по своим каналам), мы его в Минске готовы принять и серьезно поговорить. Если он хочет мира в Украине”, - заявил он неделю назад.

“Обеспечим полную безопасность, комфорт. И главное, он отсюда улетит удовлетворенным. Вот посмотрим, как он прилетит”, - заявил он.

Американская сторона никак не комментировала приглашение Александра Лукашенко.