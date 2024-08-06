Лукашенко подписал указ об увеличении числа автолавок в Беларуси. Где их станет на 56 больше?

Опубликовано: 06.08.2024 07:37 , Обновлено: 06.08.2024

В понедельник, 5 августа, Александр Лукашенко подписал Указ №309 «О поддержке организаций потребительской кооперации». В тексте документа, опубликованном на официальном сайте президента, значится приобретение новой спецтехники для предприятий торговли Белкоопсоюза. Другими словами, в Беларуси за два года пообещали увеличить количество автолавок для сельчан.

Так, “в целях создания условий для повышения качества торгового обслуживания населения”, за предстоящие два года организации Белкоопсоюза должны закупить 240 специальных машин с фургонами, или попросту — автолавок. Сделать это можно будет в лизинг: Банк развития пообещал предоставить ОАО “Промагролизинг” кредиты для их покупки по всей стране.

Ожидается, что больше всего новых фургонов появится в Минской области: за 2024-2026 годы их количество увеличится на 56 единиц. Чуть меньше, 50, планируется закупить для использования в Витебской области, а по 46 — в Могилёвской и Гомельской. Больше всего “обделили” Брестский и Гродненский регион: там, согласно документу, число автолавок увеличится на 27 и 15 соответственно.

Кроме того, новый указ позволил облисполкомам направлять деньги из местных бюджетов на оплату работ по текущему и капитальному ремонту магазинов потребкооперации, а также строительству и реконструкции торговых точек.

Ранее Telegraf.news писал, что Александр Лукашенко провёл совещание по вопросам табачной отрасли, которая является одним из самых значимых источников пополнения бюджета в стране. Так, по официальным данным, за 2023 год продажа сигарет и других табачных изделий увеличила госказну на 2,5 миллиарда долларов, рассказал президент.

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