Лукашенко подписал указ о создании нового вида суда в Беларуси

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Опубликовано: 03.04.2025 18:12 , Обновлено: 03.04.2025

В судебной системе Беларуси должен появиться новый вид суда — Апелляционный экономический суд. Соответствующий указ об его образовании 3 апреля подписал Александр Лукашенко, сообщила его пресс-служба.

Как поясняется в официальном сообщении, такое решение принято «в целях реализации положений Кодекса гражданского судопроизводства», которым предусматривается создание трёхзвенной системы экономических судов.

По информации пресс-службы, это структурное преобразование произойдёт за счёт разделения деятельности судов первой и апелляционной инстанций, которые сейчас функционируют в рамках одного суда. «Это станет важным шагом в направлении повышения эффективности отправления правосудия по экономическим делам», — говорится в сообщении.

Согласно указу, Апелляционный экономический суд в статусе процессуального органа должен начать свою работу 1 января 2026 года, одновременно с датой вступления в силу нового Кодекса гражданского судопроизводства. Постоянным местом нахождения Апелляционного экономического суда определён город Минск. На улице Мясникова, 5, как раз возводится новое здание взамен заброшенного корпуса БГПУ.

Указывается, что суд планируется сформировать за счёт имеющейся численности судей и работников аппаратов других судов. Всего в новом суде будут работать 27 судей, включая председателя и его заместителей.

Верховному Суду, согласно указу, Лукашенко поручил внести предложения по кандидатурам на руководящие и судейские должности, а также решить все необходимые организационные вопросы.

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