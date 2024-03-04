Лукашенко подписал указ "О переводе госорганов на работу в условиях военного времени"

💼 Официально

Опубликовано: 04.03.2024 18:56 , Обновлено: 04.03.2024

В понедельник, 4 марта, Александр Лукашенко подписал указ "О переводе государственных органов и иных организаций на работу в условиях военного времени". В документе обновили порядок перевода госорганов и других организаций с работы в условиях мирного времени на военное.

Руководители госорганов и некоторых организаций при введении военного положения теперь смогут получать воинские звания. Авторы закона считают, что это предоставит возможность госаппарату более “эффективно работать” в военное время.

Помимо этого, в указе прописано, как будет обеспечиваться “согласованное и эффективное взаимодействие при возникновении угроз для нацбезопасности, учитывая изменение военно-политических условий”, сообщили в пресс-службе президента.

“Указом определён круг государственных органов, на которые распространяется его действие, в том числе он дополнен Всебелорусским народным собранием, палатами Национального собрания, Конституционным и Верховным судами”, — говорится в сообщении.

Также авторы указа заявили, что он позволит обеспечить “системное и бесперебойное функционирование государственного аппарата” в период нарастания военной угрозы и в военное время.

Ранее Телеграф писал, что президент озвучил крайний срок, когда новоизбранные белорусские депутаты должны полноценно приступить к исполнению своих обязанностей. Он также рассказал, где депутаты будут получать полагающуюся им зарплату.

«Надо семьи кормить» — Лукашенко рассказал, где будут получать зарплату новые депутаты парламента