Лукашенко передпочинил себе органы госбезопасности. Кого слушались до этого?

Опубликовано: 10.10.2022 20:01 , Обновлено: 10.10.2022

Александр Лукашенко 10 октября подписал Указ № 356, согласно которому органы госбезопасности теперь подчиняются ему. Ранее они формально отчитывались перед Советом министров.

“В соответствии с Указом № 356 вносятся изменения в ряд прежних указов главы государства в развитие положений обновленного Закона “Об органах государственной безопасности Республики Беларусь” от 6 октября 2022 года”, - говорится в сообщении пресс-службы Дворца независимости.

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко 10 октября на внезапном совещании с силовиками приказал КГБ провести в Беларуси “контртеррористические мероприятия”. По его словам, Киев готов открыть фронт на белорусской границе. И Запад тоже.

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