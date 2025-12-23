Лукашенко перечислил, какие права человека считает истинными

Опубликовано: 23.12.2025 13:56 , Обновлено: 23.12.2025

Александр Лукашенко перечислил, какие права человека он считает "истинными" и потребовал от Следственного комитета и Генеральной прокуратуры контролировать, чтобы эти права в стране не нарушались не только в отношении самих белорусов, но и иностранных мигрантов, приезжающих в Республику.

Назначая 23 декабря нового генпрокурора и главу СК Беларуси, Лукашенко посетовал на то, что тезис о правах человека уже “немножко замусолили”. Несмотря на это глава государства поручил руководителям силовых ведомств “не упускать из вида” реализацию “истинных прав человека” в Беларуси. К ним Президент отнёс, в частности:

право на труд,

право на заработную плату,

право на справедливость.

Эти права, по словам Лукашенко, в Беларуси “имеет каждый человек”.

“Поэтому, исходя из жизни и нашего законодательства, надо видеть истинные права наших белорусов. И не только белорусов, но и тех людей, которые к нам приезжают. Я об этом много говорил в части миграции”, - процитировала заявление Лукашенко его пресс-служба.

[inf]Напомним, что к основным правам человека, закрепленным во Всеобщей декларации прав человека (ВДПЧ) и других международно признанных пактах, помимо упомянутого белорусским Президентом прав на труд, относятся также право на жизнь, свободу и безопасность, равенство перед законом, свободу от пыток и рабства, свободу мысли и слова, религии и совести, на образование и достаточный жизненный уровень. Эти права считаются универсальными, поскольку на них имеет право любой человек без какой-либо дискриминации. [/inf]

Президент Беларуси также обозначил одну из главных задач, которые он, как глава государства, поставил перед руководством СК и Генпрокуратуры - это защита существующего государственного строя.

“И одного, и второго вас касается: никаких поползновений в плане “революционной” борьбы против существующего государственного строя. Для этого есть выборы. Надо идти на выборы и решать эти проблемы. Вот тут у Беларуси есть все. Тем более что нынешний Президент, как я часто говорю, не держится посиневшими пальцами за власть”, - заявил Лукашенко.

Напомним, новым генеральным прокурором Беларуси был назначен Дмитрий Гора, руководивший Следственным комитетом последние четыре года. Его же место теперь займёт Константин Бычек, возглавлявший Следственное управление Комитета госбезопасности.

Лукашенко сменил генпрокурора и главу Следкома