Лукашенко перечислил, какие права человека считает истинными
Александр Лукашенко перечислил, какие права человека он считает "истинными" и потребовал от Следственного комитета и Генеральной прокуратуры контролировать, чтобы эти права в стране не нарушались не только в отношении самих белорусов, но и иностранных мигрантов, приезжающих в Республику.
Назначая 23 декабря нового генпрокурора и главу СК Беларуси, Лукашенко посетовал на то, что тезис о правах человека уже “немножко замусолили”. Несмотря на это глава государства поручил руководителям силовых ведомств “не упускать из вида” реализацию “истинных прав человека” в Беларуси. К ним Президент отнёс, в частности:
- право на труд,
- право на заработную плату,
- право на справедливость.
Эти права, по словам Лукашенко, в Беларуси “имеет каждый человек”.
“Поэтому, исходя из жизни и нашего законодательства, надо видеть истинные права наших белорусов. И не только белорусов, но и тех людей, которые к нам приезжают. Я об этом много говорил в части миграции”, - процитировала заявление Лукашенко его пресс-служба.
[inf]Напомним, что к основным правам человека, закрепленным во Всеобщей декларации прав человека (ВДПЧ) и других международно признанных пактах, помимо упомянутого белорусским Президентом прав на труд, относятся также право на жизнь, свободу и безопасность, равенство перед законом, свободу от пыток и рабства, свободу мысли и слова, религии и совести, на образование и достаточный жизненный уровень. Эти права считаются универсальными, поскольку на них имеет право любой человек без какой-либо дискриминации. [/inf]
Президент Беларуси также обозначил одну из главных задач, которые он, как глава государства, поставил перед руководством СК и Генпрокуратуры - это защита существующего государственного строя.
“И одного, и второго вас касается: никаких поползновений в плане “революционной” борьбы против существующего государственного строя. Для этого есть выборы. Надо идти на выборы и решать эти проблемы. Вот тут у Беларуси есть все. Тем более что нынешний Президент, как я часто говорю, не держится посиневшими пальцами за власть”, - заявил Лукашенко.
Напомним, новым генеральным прокурором Беларуси был назначен Дмитрий Гора, руководивший Следственным комитетом последние четыре года. Его же место теперь займёт Константин Бычек, возглавлявший Следственное управление Комитета госбезопасности.