Лукашенко озвучил, где не должно быть «свадебных генералов», которые «отсидели и уехали»

Опубликовано: 13.12.2022 12:03 , Обновлено: 13.12.2022

Александр Лукашенко 13 декабря на совещании по правкам в некоторые законы в соответствии с новой Конституцией назвал «Всебелорусское народное собрание» (ВНС) «стабилизатором общества» и высказал свои требования к делегатам.

Он пообещал, что туда «войдут представители всех слоев белорусского общества». Например, депутаты, члены общественных организаций, и люди, которые «представляют трудовые коллективы».

При этом словам Лукашенко, в ВНС должны войти только «профессионалы».

«Это не свадебные генералы, которые приехали, посидели, кто-то что-то понял — не понял, отсидел, уехал. Таких там быть не должно. Это должны быть люди знающие, с богатым опытом за плечами», — заявил он.

Кстати, ранее член Центризбиркома Елена Балдовская заявила, что делегатами Всебелорусского народного собрания не смогут стать белорусы с другим гражданством и «картой поляка».