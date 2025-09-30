Лукашенко ответил Зеленскому на "старика" - "Сыном считал"

Опубликовано: 30.09.2025 12:47 , Обновлено: 30.09.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 сентября заявил, что считал ранее президента Украины Владимира Зеленского "сыном". Он рассказал, что недавнее высказывание Зеленского про него и Путина считает "чепухой".

«Как недавно сказал тут мой коллега, которого своим сыном считал, Володя Зеленский, «старики» мы тут с Путиным, где-то там «шепчемся по углам» во вред другим. Чепуха полная», - заявил Президент Беларуси.

29 сентября Владимир Зеленский отреагировал на ранее сказанные Александром Лукашенко слова о “хороших предложениях по Украине”, которые Россия предложила Трампу на Аляске. В ответ Владимир Зеленский обвинил Александра Лукашенко в том, что тот «живет в своем мире».

«Он живет три десятилетия в этом построенном доме. Но этот дом размером с страну. Я хочу, чтобы он помнил, что его страна независима. Путин иногда наведывается, и они болтают о чем-то своем стариковском», — заявил Владимир Зеленский.

Ранее Telegraf.news писал, что Президент Беларуси, находясь в Москве, заявил, что на встрече президентом РФ Владимиром Путиным намерен передать ему некую информацию от США.

Лукашенко пообещал передать Путину «все весточки» от американцев