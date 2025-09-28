Лукашенко ответил НАТО на угрозы сбивать российские самолёты - "Они что, вертолет Президента собьют"

Опубликовано: 28.09.2025 14:03 , Обновлено: 28.09.2025

Российский журналист задал Президенту Беларуси вопрос, как он относится к предупреждению стран НАТО сбивать российские самолёты, если те залетят в их пространство и не будут подчиняться указаниям его покинуть.

Александр Лукашенко заявил, что “болтать можно и в публичное пространство любые аферы запускать”. “А когда дойдет до дела - вот вы потом увидите, что они собьют и как”, - добавил он.

Президент назвал обещание стран НАТО “непродуманным и глупым заявлением”. “Так действовать нельзя. Соседи так не работают”, - заявил Александр Лукашенко, добавив, что в случае такого инцидента Россия и Беларусь начнут полномасштаную войну “на все деньги”.

По словам Александра Лукашенко, он часто летает в Гродненскую область и задался вопросом: “Что, они собьют на нашей территории белорусские летательные аппараты - самолеты, вертолеты? Допустим, в Беловежскую пущу я часто летаю. Это совсем на границе с Польшей. Они что, вертолет Президента собьют или там какой-то военный вертолет сопровождения? Так ответ же прилетит мгновенно. Это же не война в Украине”.

Он также напомнил, что Беларусь помогла Польше выявить и сбивать БПЛА, которые вторглись в ее воздушное пространство в сентябре.

“Когда к ним полетели не то девять, не то двенадцать беспилотников, которые мы не смогли сбить над территорией Беларуси, мы им сообщили: “Ребята, смотрите!” А если бы не сообщили?” - заявил Александр Лукашенко.

Ранее Telegraf.news писал, что во вторник, 23 сентября, президент США Дональд Трамп сделал очередной разворот и обрушился на власти России во множестве комментариев и заявлений на полях Генассамблеи ООН и в соцсетях.

Во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в ООН журналисты спросили Дональда Трампа, считает ли он, что НАТО должно сбивать любые российские самолеты, которые вторглись в воздушное пространство НАТО.

“Да, я так считаю”, - ответил он. Позднее в соцсети Truth Social он заявил, что США продолжат поставлять оружие НАТО, и североатлантический союз должен “делать с ним то, что он хочет”.

Другие страны НАТО также высказались за то, что могут сбивать российские военные самолёты в случае угрозы. Но не все были единодушны, как это должно происходить.

Сбивать или не сбивать? В НАТО и ЕС пришли к согласию по российским истребителям. А что Трамп?