Лукашенко отчитал чиновников: «Я сказал, разберитесь, так они взяли свет выключили»

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Опубликовано: 17.02.2026 21:45 , Обновлено: 17.02.2026

Президент Беларуси отчитал правительство за то, что после его слов о необходимости экономить на освещении в населенных пунктах, в некоторых местах выключили фонари в темное время суток.

«Я сказал: разберитесь, так они взяли свет, выключили поздно вечером. Минск погрузили во тьму. Зачем? Я же от вас этого не требовал. Ну, вы всегда говорите: аккуратно делать, красиво. Ну, так и где ж красиво?» — возмутился он во время совещания о состоянии экономики Беларуси.

«И всё-то на президента, на президента обрушилось. Я уже прохожу домой, малыш включает это. Ну, зачем тебе, — говорит, — это, я говорю: надо было?» — продолжил Александр Лукашенко.

«А этот дал команду, вот видите, а потом, смотрите, фраер (пренебрежительное жаргонное название человека — прим.) — они меня назвали — отступил. Я и не наступал, не отступал. Ну, так до каких пор это будет продолжаться?» — заявил Президент Беларуси.

«Мы стараемся», — ответил ему Снопков.

«Хочу предупредить, не запугивая никого. Хочу, чтобы вы меня услышали. Я никого не пугаю. Я с любым человеком могу работать. Могу со всеми работать здесь. Могу, если вы хотите. Если вы не хотите, жестокие будут решения», — предупредил собравшихся чиновников Александр Лукашенко.

Напомним, что в Министерстве энергетики Беларуси (Минэнерго) 4 февраля провели совещание по следам распоряжения Президента Беларуси. В ведомстве заявили, что будут менять подходы к установке режимов работы уличного освещения в населенных пунктах.

В Минэнерго подчеркнули, что будут ориентироваться, с одной стороны, на «эффективное использование электроэнергии как стратегического ресурса», а с другой — на «безусловное обеспечение безопасности и комфорта граждан».

Ранее Президент Александр Лукашенко потребовал изменить режим освещения на белорусских улицах. Для этого он потребовал от чиновников задействовать искусственный интеллект (ИИ), чтобы тот выключал фонари и автоматически включал.

Лукашенко приказал включать свет на улицах не раньше 20:00