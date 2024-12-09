Лукашенко ограничил использование слов "национальный" и "белорусский". Что изменится с 1 марта 2025 года?
Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 9 декабря, подписал Указ №459 "О представлении Республики Беларусь на международных мероприятиях". В числе прочего, этот документ ограничивает использование слов "национальный", "белорусский", "Республика Беларусь" и "Беларусь".
Сам текст указа пока не опубликован, однако в Администрации президента раскрыли некоторые подробности документа. Так, с 1 марта 2025 года упомянутые выше слова нельзя будет использовать в наименованиях культурных, спортивных и образовательных мероприятий, в рамках которых проводится отбор участников для международных мероприятий от имени Республики Беларусь. Использовать эти слова разрешат только в случаях, когда непосредственным организатором мероприятия выступает государственная организация.
Кроме того, в этом же президентском указе прописан новый статус Национальной школы красоты. Он с 1 марта 2025 года будет выступать в качестве единого координатора по организации и проведению Национального конкурса красоты “Мисс Беларусь”, а также отвечать за отборы участников, которые могут представлять нашу Республику на других конкурсах красоты с международным статусом.
Что же до непосредственного участия белорусских представителей на международных конкурсах и культурных, спортивных, образовательных соревнованиях, то где страны представляет одно лицо или коллектив, то участвовать в них Беларусь теперь сможет лишь при соблюдении одного из трёх условий:
- после прохождения участником национального отбора,
- по направлению от государственной организации,
- после официального уведомления государственного органа о намерении принять участие в таком мероприятии и получения разрешения на участие.
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Мотивацию данного указа в пресс-службе президента объяснили желанием “обеспечить защиту интересов Беларуси” и необходимостью “осуществлять на самом высоком профессиональном уровне подготовку национальных участников к значимым международным мероприятиям”.