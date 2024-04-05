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Лукашенко предложил разрешить белорусской армии не соблюдать ДОВСЕ, но не выходить из договора. Это как?

Лукашенко предложил разрешить белорусской армии не соблюдать ДОВСЕ, но не выходить из договора. Это как?
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Президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил внести в Палату представителей Национального собрания законопроект "О приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе". Это значит, что Вооруженные силы страны смогут, если закон все же примут, не соблюдать требования договора. Подробности привела пресс-служба главы государства.

Проект закона предусматривает приостановление действия ДОВСЕ в Беларуси, но это не значит, что страна выйдет из него.

Договор об обычных вооруженных силах Европы в Беларуси вступил в силу в 1992 году. Документ ограничивает суммарный уровень обычных вооружений и техники по пяти категориям: танки, боевые бронированные машины, артиллерия, ударные вертолеты и боевые самолеты. Также, согласно договору, его участники должны обмениваться информацией и проводить инспекции.

В пресс-службе Лукашенко подчеркнули, что Беларусь в полном объеме выполняет обязательства по договору, в частности придерживается установленных предельных уровней наличия вооружений, военной техники и личного состава ВС.

[info_b]ДОВСЕ подписали 19 ноября 1990 года в Париже. Договор заключили 16 государств — участников НАТО и шесть государств — участников Варшавского договора (ОВД). Документ вступил в силу 9 ноября 1992 года.[/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщал, что Россия вышла из ДОВСЕ. В мае 2023 года Государственная дума РФ приняла закон о денонсации документа, вышла же страна из ДОВСЕ в ноябре этого года, хотя действие договора приостановили еще в 2007-м.

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