Лукашенко одобрил проекты Концепции нацбезопасности и Военной доктрины Беларуси

Опубликовано: 12.02.2024 19:01 , Обновлено: 12.02.2024

Александр Лукашенко подписал 12 февраля указ, который одобряет проект Концепции национальной безопасности и Военную доктрину Беларуси. Сами документы потом отправят на одобрение Всебелорусского народного собрания.

“В проекте Военной доктрины, который утвержден Постановлением Совбеза, отражены ключевые изменения военно-политической обстановки в мире и регионе, основы военной политики Беларуси, национальные взгляды на поддержание международного мира и стабильности, обеспечение военной безопасности Беларуси и ее вооруженную защиту”, - сообщили в пресс-службе Александра Лукашенко.

Согласно указу, госсекретарь Совбеза и Минобороны должны до 25 марта 2024 года подготовить проекты Концепции национальной безопасности и Военной доктрины, а также решений Всебелорусского народного собрания об их утверждении.

Ранее Телеграф писал, что 16 января Александр Лукашенко собрал силовиков и чиновников, чтобы обсудить с ними новую Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину Беларуси. По итогам совещания чиновники и функционеры рассказали, что в них внесли.

В доктрины безопасности Беларуси внесли традиционную семью и ядерное оружие