В доктрины безопасности Беларуси внесли традиционную семью и ядерное оружие

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Опубликовано: 16.01.2024 16:09 , Обновлено: 16.01.2024

16 января Александр Лукашенко собрал силовиков и чиновников, чтобы обсудить с ними новую Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину Беларуси. По итогам совещания чиновники и функционеры рассказали, что в них внесли.

Так, госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович пообещал вынести документы на утверждение на Всебелорусском народном собрании.

По его словам, в документы наряду с вопросами применения ядерного оружия, “по предложению представителей религиозных конфессий, БСЖ, БРСМ и ряда граждан” внесли защиту и сбережение “института традиционной белорусской семьи как союза между женщиной и мужчиной по рождению”. Госагенство Белта [link href=“https://www.belta.by/society/view/traditsionnaja-semjja-i-sotsialnaja-otvetstvennost-biznesa-volfovich-o-novellah-kontseptsii-610058-2024/” rel=“noopener” target=“_blank”] уточнило [/link], что таким образом составители доктрины решили исключить “различные иные гендерные подходы, которые продвигаются на Западе”.

Что касается ядерного оружия, то в официальные документы о безопасности Беларуси внесли анализ рисков возникновения военных конфликтов с использованием ядерного оружия.

“В рамках реагирования на возможные угрозы военной безопасности нашей страны мы четко определили и доводим взгляды Беларуси на применение размещенного на нашей территории тактического ядерного оружия», – добавил министр обороны Виктор Хренин.

Разные войны

Он также заявил, что в документе решили по-другому классифицировать войны. “Мы в новой редакции Военной доктрины отошли от старой градации военных конфликтов - на региональные, локальные, другие. Мы теперь четко определили, что это может или межгосударственный, или межкоалиционный. То есть сделали градацию по количеству участников и четко прописываем, что Беларусь может самостоятельно противостоять угрозам, если возникнет межгосударственный конфликт, особенно с соседними государствами”, - рассказал Виктор Хренин.

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При этом генерал [link href=“https://www.belta.by/society/view/kakoj-budet-novaja-voennaja-doktrina-belarusi-hrenin-raskryl-podrobnosti-dokumenta-610049-2024/” rel=“noopener” target=“_blank”] уточнил [/link], что власти Беларуси ни один народ не рассматривают “как своего врага, несмотря на действия их правительств”.

Впрочем, документ ещё не был утвержден. По словам Александра Вольфовича, его ещё будут дорабатывать до заселения Всебелорусского народного собрания.