Лукашенко объявил мобилизацию всех в Беларуси на сельхозработы

Опубликовано: 03.10.2022 13:49 , Обновлено: 03.10.2022

Александр Лукашенко 3 октября потребовал мобилизовать всех в Беларуси на сельскохозяйственные работы — школьников, студентов, государственных служащих и других работников.

По его словам, это нужно для того, чтобы «качественно и в срок» убрать с полей картошку, свеклу, кукурузу на зерно и лен.

«Мобилизуйте всех», — заявил Лукашенко, уточнив, что это касается не только работников сельхозпредприятий, но и учащихся, чтобы воспитывать их «не болтовней».

Он уверен, что это помогает сплочению коллектива и приучает к труду.

«Если человек пойдет 5-6 часов поработает — и родителям в радость, и ребенку хорошая физическая подготовка. Мы все, и вы (я — точно) работали. Не работали, а вкалывали, и дай бог как. Поэтому мобилизовывайте студентов, рабочих, государственных служащих, прочих людей для того, чтобы помочь нам убрать это все. Потому что деньги приличные можем заработать. Не сейчас, так по весне», — передает его слова пресс-служба.

Кстати, в прошлом году Лукашенко предложил закрепить яблоневые сады за университетами и школами, чтобы все забыли, что такое польское яблоко.

Новость Телеграф

Ранее Телеграф писал, что в конце сентября глава Совета Республики Наталья Кочанова также заявила, что выступает за то, чтобы школьники и студенты осенью собирали урожай, оказывая таким образом помощь аграриям.

В Совете Республики призвали белорусских школьников помочь собрать урожай «лучшим в мире» аграриям