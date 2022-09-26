В Совете Республики призвали белорусских школьников помочь собрать урожай "лучшим в мире" аграриям

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Опубликовано: 26.09.2022 16:21 , Обновлено: 15.11.2024

Председатель комиссии Совета Республики по местному самоуправлению Михаил Русый во время церемонии награждения аграриев на областных "Дажынках" в Столбцах заявил, что белорусские аграрии - "лучшие в мире". Однако Наталья Кочанова считает, что им все равно нужна помощь школьников.

“Вчера глава государства в Логойске сказал, что информационная эффективность заключается в правде. Нужно говорить правду. Сегодня она заключается в том, что наши аграрии являются лучшими в мире”, - сказал Михаил Русый в субботу.

Через пару дней глава глава Совета Республики Наталья Кочанова заявила, что выступает за то, чтобы школьники и студенты осенью собирали урожай, оказывая таким образом помощь аграриям.

«Это воспитывает у молодежи доброе отношение к тому труду, которым занимаются наши люди, обеспечивая продовольственную безопасность, помогает научиться ценить это. У нас нет законодательных запретов на это. Думаю, что для городских и областных школ это будет как никогда актуально», - заявила она, [link href=“https://t.me/mshpbelarus/3176” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link] в Минсельхозпроде.

Ранее в министерстве сельского хозяйства сообщили, что на 26 сентября всего в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах намолочено 8,071 млн т зерна .