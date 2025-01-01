Лукашенко объявил 2025-ый Годом благоустройства Беларуси

Опубликовано: 01.01.2025 08:53 , Обновлено: 01.01.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко в своём новогоднем обращении к белорусскому народу объявил начавшийся 2025-ый год Годом благоустройства страны.

Завершившийся 2024-ый год в Беларуси позиционировался как Год качества. Такое же целевое определение власти решили сохранить для ближайшей пятилетки.

“Следующая пятилетка в нашей стране будет пятилеткой качества. Каждый её год мы посвятим одному важнейшему направлению. Начнем с Года благоустройства страны”, - заявил Лукашенко, назвав главной целью “повышение качества жизни людей”.

В своём выступлении глава государства определил путь Беларуси, как “преемственность” и заявил о грядущей “смене поколений”, которая, по его словам, “завершится в ближайшие годы по-белорусски мудро - с опорой на всё, чем мы дорожим и чем гордимся”. Он также упомянул главное политическое событие нового года - президентские выборы, на которых, по его словам, белорусам “предстоит выбирать будущее государства”.

«А как тогда нам жить?» — Лукашенко раскрыл, чему будет посвящён 2025-ый год и «даже вся пятилетка»

“Мы все хотим, чтобы оно было успешным и счастливым. И обязательно мирным!” - заявил Лукашенко.

[info_b]Полностью посмотреть новогоднее обращение Лукашенко к белорусскому народу можно на сайте его Администрации по ссылке.[/info_b]