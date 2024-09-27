"А как тогда нам жить?" — Лукашенко раскрыл, чему будет посвящён 2025-ый год и "даже вся пятилетка"

Опубликовано: 27.09.2024 13:50 , Обновлено: 27.09.2024

На встрече со студентами вузов инженерно-технического профиля Александр Лукашенко рассказал, что недоволен тем, как проходит Год качества. На вопрос одного из курсантов Белорусской государственной академии авиации, чему следует посвятить 2025-ый год, президент ответил, что это снова должен быть Год качества. Более того, он подчеркнул: этому можно посвятить "даже всю пятилетку".

Александр Лукашенко признался, что раздумывает объявить новый календарный год снова Годом качества. При этом он добавил, что не доволен ни средствами массовой информации, ни тем, как проходит текущий 2024-ый год. По его мнению, “он не звучит”. “А если не звучит, значит, страна этим не живёт”, — констатировал глава государства.

“Всё, что мы производим, — мы за счёт этого живём. А всё, что мы производим, производит весь мир. А как тогда нам жить, мы же хотим своё продать. А как продать? Если будет качественно. Для нас главный вопрос сейчас — вопрос качества. Не потому что у нас плохая продукция, но она должна быть на порядок выше по качеству. Это вопрос выживаемости”, — пояснил Лукашенко.

Он добавил, что в Беларуси “когда-то повторяли Год малой Родины”, а потому президент всё больше раздумывает над тем, чтобы объявить “пятилетку качества”, передало БелТА. При этом он также поинтересовался, что думают сами студенты. Молодёжь предложила посвятить 2025-ый год “исторической ответственности за сохранение исторической памяти”. Лукашенко обещал подумать.

Ранее Telegraf.news писал, что в январе Александр Лукашенко учредил Государственный знак качества — пятиугольник с перевёрнутой буквой «К» и надписью «Беларусь». Ожидается, что отметка появится на лучших товарах отечественного производства.

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