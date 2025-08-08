Лукашенко дал интервью американскому журналу Time

Опубликовано: 08.08.2025 14:19 , Обновлено: 08.08.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью американскому еженедельному журналу Time. Запись беседы состоялась 25 июля, а в эфир она должна выйти 8 августа.

Разговор с главой государства вёл корреспондент Саймон Шустёр. Ранее, как заявило агентство БелТА, название издания и имя интервьюера не раскрывались по просьбе самого журнала для сохранения интриги и эксклюзивности материала.

О записи беседы без уточнения деталей 25 июля рассказывал Telegram-канал «Пул Первого».

Как рассказала пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт, общение в формате интервью продолжалось более двух с половиной часов, после чего разговор продолжился «не под запись». Общую беседу она охарактеризовала как «трёхчасовую предельно откровенную беседу».

Источник проанонсировал, что обсуждался широкий круг тем. Среди них мирный процесс между Россией и Украиной, белорусско-американские переговоры, санкции, учения «Запад-2025» и ядерное оружие.

Кроме того, собеседники затронули вопросы суверенитета страны, а также возможный новый президентский срок Александра Лукашенко и его видение преемника.

[inf]Саймон Шустёр — американский журналист, работающий в Time с 2013 года. Он родился в Москве в 1983 году, позже его семья эмигрировала в США. После публикации статьи о крушении Boeing 777 в Донецкой области журналисту запретили въезд в Россию. Он также стал автором материалов о войне в Украине и двух книг о её президенте Владимире Зеленском.[/inf]