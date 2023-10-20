В Пентагоне рассказали, где Украина может бить ракетами ATACMS

Опубликовано: 20.10.2023 14:08 , Обновлено: 04.07.2024

Бригадный генерал, представитель министерства обороны США Пэт Райдер заявил, что Пентагон передал ВСУ дальнобойные ракеты для HIMARS при условии ограниченности их действия.

«Они [ракеты ATACMS] предоставляются с гарантиями, что это вооружение будет использоваться в пределах суверенных границ Украины, чтобы вернуть территории и защитить суверенную Украину», — заверил официальный представитель Минобороны США генерал Пэт Райдер.

Сколько ракет передали Киеву, генерал не уточнил. Однако ВСУ уже использовала первые для ударов по аэродромам в занятых российскими войсками украинских городах: Бердянск и Луганск.

[info_b]ATACMS (англ. Army TACtical Missile System, дословно — «Армейский тактический ракетный комплекс») — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса “земля-земля” с дальностью от 165 до 300 километров.[/info_b]

Тем временем, в МИД РФ поделились, к какому выводу пришли после известий о передаче Украине ATACMS. Оказываемая Западом помощь свидетельствует о том, что они намерены продолжать боевые действия “до последнего украинца”, заявил представитель МИД РФ Алексей Зайцев.

На Западе же считают, что не совсем новые (им около 30 лет) дальнобойные ракеты для комплексов HIMARS значительно повлияют на ход боевых действий в Украине.

Британская разведка в своем недавнем отчёте написала, что из-за угрозы ударов ATACMS России придётся переносить свои военные базы ещё глубже в тыл.

«Хотя масштабы ущерба (после ударов по Бердянску и Луганску - Ред.) пока не подтверждены, вполне вероятно, что девять российских военных вертолетов в Бердянске и пять в Луганске были уничтожены», — говорится в её сводке. Учитывая нагрузку на российское военное производство, такие потери будет трудно восполнить в краткосрочной и среднесрочной перспективе.