Лукашенко назвал категорию белорусов, "у которых нет будущего"

Опубликовано: 25.03.2025 13:50 , Обновлено: 25.03.2025

Александр Лукашенко 25 марта в своей речи на тожественной церемонии вступления в должность президента Беларуси назвал одну категорию белорусов, у которых, по его мнению, "нет будущего".

Такую судьбу Лукашенко напророчил участникам политических событий 2020 года в Беларуси, которые он назвал “мятежом”.

“Благодаря вам, продавшим Родину за эти гранты, а точнее - вопреки, мы стали сильнее. Потому что бережем мир, который вы ставите под угрозу. Обеспечиваем благополучие, которое вы ставите под удар, выпрашивая у своих хозяев санкции и бомбы. Вы научили нас ценить и отстаивать то, что мы имеем. Люди все видят”, - заявил президент.

По его словам, у этих белорусов, ухавших из страны, “нет и не будет поддержки”.

“У вас нет будущего. Вам и вашим кураторам нечего противопоставить нашему единству. Скажу больше: полмира мечтает о нашей “диктатуре” - диктатуре реальных дел и интересов наших людей, - процитировала выступление президента его администрация.

По мнению Лукашенко, в Беларуси “демократии побольше, чем у тех, кто называет себя ее эталоном”. Он подчеркнул, что любой гражданин страны “имеет конституционное право и возможность высказаться”, но сделал оговорку, что “использовать свободу слова как дубину для разрушения собственной страны” и для призывов к уничтожению “всего, что создано многими поколениями белорусов”, власти страны не позволят.

“К чему это может привести, мы видим. Мы через многое прошли, прокладывая свой суверенный путь. И попытки перевернуть нашу жизнь, бесконечная критика нашего курса, нападки на наших людей, занимающих твердую государственную позицию, - это цена независимости государства. Цена благополучия нашего народа!” - заявил Лукашенко, подчеркнув, что не намерен “отступать или прогибаться”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 25 марта Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Республики Беларусь. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске.

Лукашенко вступил в должность президента Беларуси