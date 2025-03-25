Лукашенко вступил в должность президента Беларуси

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Опубликовано: 25.03.2025 12:28 , Обновлено: 25.03.2025

Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Республики Беларусь. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске.

На церемонию пригласили более 1100 человек. Перед прибытием Лукашенко в зал внесли Государственный флаг, штандарт президента и Конституцию Республики Беларусь. Кортеж Президента, в сопровождении эскорта, проехал по проспектам Независимости и Победителей.

Лукашенко принёс присягу на белорусском языке. После исполнения гимна он подписал акт о принесении присяги, и глава ЦИК Игорь Карпенко вручил ему удостоверение президента.

Все основные телеканалы страны вели прямую трансляцию церемонии.

По данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 5 136 293 избирателя (86,82% от числа проголосовавших). Итоги выборов ЦИК официально утвердил 3 февраля.

ЦИК официально объявил выборы в Беларуси состоявшимися. Как распределились голоса?