Лукашенко предложил президенту Ирана не «идти уверенно вперёд», а «бежать»

Опубликовано: 20.08.2025 11:43 , Обновлено: 20.08.2025

Во Дворце Независимости в Минске 20 августа состоялись переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента Ирана Масуда Пезешкиана. Глава белорусского государства заявил, что в нынешней геополитической ситуации странам нужно не «идти, а бежать» для развития сотрудничества.

Лукашенко, приветствуя гостя, заявил, что его визит не стал менее значимым, несмотря на перенос с июня. «Вы были и остаётесь нашими друзьями. <…> Вы приехали к своим друзьям, и вы должны чувствовать себя здесь как у своих друзей», — привела слова Лукашенко его пресс-служба.

Глава государства выразил готовность к сотрудничеству с Ираном по «любым вопросам» — от обеспечения продовольствием до военно-технического сотрудничества. «Ещё раз подчёркиваю: здесь нет никаких секретов. Мы не дружим против кого-то, мы все делаем во благо наших народов — иранского и белорусского», — заверил Лукашенко.

В свою очередь Пезешкиан заявил об «общих позициях и взглядах на общие вопросы мирового значения». Он напомнил, что обе страны долгое время находятся под западными санкциями, которые назвал «незаконными». «Мы понимаем, что нейтрализовать эти незаконные санкции может развитие наших отношений и наши договорённости, которые будут реализованы на практике», — заявил Президент Ирана.

Подводя итог на переговорах в расширенном составе, Лукашенко заявил, что у двух стран есть «фундамент для масштабного рывка». Однако, по его словам, нынешние темпы необходимо наращивать. «Признаемся откровенно, мы лишь уверенно идём вперёд, тогда как в нынешней ситуации нужно не идти, а бежать», — заключил Лукашенко.

Напомним, о встрече глав Беларуси и Ирана стало известно 19 августа. В частности, в анонсе сообщалось, что стороны планируют подписать ряд двусторонних документов, направленных, по информации АП, на «расширение партнёрства двух государств».

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