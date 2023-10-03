Лукашенко назвал чиновникам "самое узкое место" и приказал "встать с колен" и "шевелиться"

Опубликовано: 03.10.2023 14:14 , Обновлено: 03.10.2023

Александр Лукашенко в ходе встречи с послом Беларуси в России Дмитрием Крутым во вторник, 3 октября, поручил создать специальную комиссию, которая должна заняться вопросами экспорта белорусских товаров. При этом в ходе общего рабочего совещания президент указал чиновникам на "самое узкое место" в этом вопросе и заявил, что пришло время "встать с колен" и "шевелиться".

В ходе рабочего совещания по вопросам логистики белорусского экспорта Лукашенко подчеркнул, что Беларусь продолжает работать на международных рынках “несмотря на всякие международные вызовы”.

“Достаточно уверенно работаем. Но, естественно, расслабляться нельзя. Слишком много препон, барьеров, которые нам приходится преодолевать. И самое узкое наше место, особенно при работе через порты, это железная дорога”, - процитировал президента телеграм-канал “Пул Первого”.

Лукашенко потребовал регулярных докладов о работе спецкомиссии, которую возглавит Крутой и которая будет отвечать “за особо важные группы товаров”, и призвал чиновников “подниматься с колен”.

“Санкции, не санкции - весь мир и минеральные удобрения готов покупать, и нефтепродукты. Даже в России дефицит. И так далее. Поэтому нет таких товаров в Беларуси, которые мы не можем продать. Просто надо шевелиться”, - подчеркнул президент.

Комментируя предложение Лукашенко о создании спецкомиссии, Крутой пояснил, что она не будет затрагивать текущую деятельность белорусских предприятий, а будет выступать “своеобразным отраслевым органом” и вносить предложения по таким “фундаментальным” вопросам, как логистика или тарифы на железнодорожные перевозки, передает БелТА.

Напомним, в августе Лукашенко в ходе совещания по актуальным вопросам развития Витебской области раскритиковал местных чиновников за “слабую дисциплину расчетов” с поставщиками сельхозпродукции и предложил им “самим сидеть без зарплаты”.

Лукашенко приказал витебским чиновникам «сидеть без зарплаты». Почему?