Лукашенко назначил новых руководителей Минщины и Гродненщины и сменил министра энергетики

Опубликовано: 31.03.2025 12:09 , Обновлено: 31.03.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 марта провёл очередные кадровые перестановки. В частности, она назначил руководителей областных исполкомов в двух регионах страны и сменил одного министра, сообщил близкий к Администрации президента Telegram-канал "Пул Первого".

Так, Юрий Караев , который с начала марта этого года исполнял обязанности председателя Гродненского облисполкома, теперь возглавил Гродненский областной исполнительный комитет. Он сменил на этому посту Владимира Караника, назначенного недавно на пост вице-премьера.

Караев в 2019-2020 годах возглавлял Министерство внутренних дел, а затем перешёл на должность помощника президента - инспектора по Гродненской области.

Руководителем Минской области Лукашенко назначил Алексея Кушнаренко , которого снял с поста министра энергетики. Эту должность получил его заместитель - Денис Мороз .