Лукашенко назначил новых министра экономики, директора БелАЭС и не только

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Опубликовано: 04.01.2024 13:49 , Обновлено: 04.01.2024

В четверг, 4 января, Александр Лукашенко назначил нового министра, посла, помощника. И гендиректора БелАЭС. Информация о назначениях появилась в пресс-службе президента.

Глава государства назначил:

Чеботаря Юрия Адамовича – министром экономики,

Касько Михаила Михайловича – Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Индии,

Левковича Сергея Викторовича – помощником Президента Беларуси – инспектором по Витебской области,

Миколенко Татьяну Александровну – судьей Экономического суда СНГ,

Золотаря Игоря Францевича – начальником управления материально-технического обеспечения Объединенного штаба ОДКБ,

Егорова Сергея Валерьевича – председателем Витебского райисполкома,

Губко Павла Валентиновича – председателем Молодечненского райисполкома,

Бобовича Сергея Олеговича – генеральным директором РУП “Белорусская атомная электростанция”,

Веренича Валерия Емельяновича – первым заместителем министра транспорта и коммуникаций,

Ядевича Виталия Владимировича – членом Могилевского облисполкома,

Зайцева Сергея Михайловича – начальником управления проблем военной безопасности Секретариата ОДКБ.

Об «активной роли» экономики

Назначая Юрия Адамовича министром экономики, президент сказал, что хотел бы видеть «активную роль Министерства»:

«Что касается Министерства экономики, скажу откровенно, публично: год у нас особый. Поэтому будем говорить все честно и откровенно, чтобы нас к очередным президентским выборам через год не упрекали, что мы там где-то юлили-вертели, неправду говорили и вообще власть наша ни к чему не годна, как сейчас уже начинают это раскручивать. Поэтому этот год будет особый. И в основе всего, как я часто говорю, лежит экономика.

Я хотел бы видеть активную роль Министерства экономики. Вы предлагаете проекты планирования нашей экономики – тактические и стратегические. Тактические – на год, стратегические – на пятилетку. На Всебелорусском народном собрании вам часто придется выступать, обосновывая те или иные направления деятельности власти в целом и страны на перспективу. Поэтому вы к этому должны быть готовы».

Ранее Телеграф писал, что в пресс-службе Александра Лукашенко 28 декабря сообщили о подписании указа под номером №412, которым отправлен в отставку генерал-майор юстиции Дмитрий Конопляник.

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