Лукашенко наградил вымпелом ещё 6 белорусских городов

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Опубликовано: 08.04.2025 19:38 , Обновлено: 08.04.2025

Александр Лукашенко 8 апреля подписал Указ № 144 «О награждении вымпелом „За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны“». Этим документом постановлено наградить специальным вымпелом шесть городов Беларуси.

Согласно тексту указа, награждение проводится «в связи с празднованием 80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, а также в целях увековечения подвига воинов Красной армии, трудящихся, партизан и подпольщиков».

Вымпелом «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны» Лукашенко наградил:

город Кобрин;

город Речицу;

город Славгород;

город Слоним;

город Смолевичи;

город Сенно.

Как пояснила в своём сообщении пресс-служба Лукашенко, эти шесть городов — «пример подвига и всенародного сопротивления, проявленных в годы Великой Отечественной войны».

В этих населённых пунктах, по сообщению пресс-службы, «на всех этапах войны действовали очаги боевого сопротивления немецко-фашистским захватчикам», в которых принимали «активное участие» подполье, партизаны, народное ополчение и части Красной армии.

Пресс-служба добавила, что вручение вымпелов планируется приурочить ко Дню Победы. Отмечается также, что всего в Беларуси данной награды удостоились 36 городов и населённых пунктов.

Какие? Барановичи, Брест, Бобруйск, Борисов, Витебск, Гомель, Гродно, Дзержинск, Дятлово, Жлобин, Заславль, Калинковичи, Кличев, Кричев, Лепель, Лида, Любань, Минск, Могилев, Молодечно, Осиповичи, Орша, Пинск, Полоцк, Рогачев, Скидель, Чаусы, городские поселки Ушачи, Бегомль, Лоев, Оболь, Освея, Октябрьский (Карпиловка), Россоны, Сураж, деревня Острошицкий Городок.

Указ вступает в силу со дня его подписания, 8 апреля 2025 года.

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