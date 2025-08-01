Лукашенко на встрече с Путиным назвал Трампа «общим другом» и рассказал, что в его поведении «просто смех вызывает»

Опубликовано: 01.08.2025 16:06 , Обновлено: 01.08.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 августа в ходе встречи с российским коллегой на острове Валаам в Карелии прокомментировал ультиматум, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом по прекращению военного конфликта в Украине. Самого Трампа Лукашенко назвал "нашим общим другом, за которого мы так переживали", но за постановку дедлайнов для Москвы его раскритиковал.

По мнению Лукашенко, в контексте мирных переговоров сторонам “надо садиться за стол и договариваться, какие бы позиции ни были”.

“Ну не нравится в Беларуси, да хоть на Луну, куда угодно. Но надо садиться за стол и разговаривать, а не бросать камни друг в друга”, - процитировала заявление белорусского Президента его Администрация (АП).

Комментируя заявления Трампа по поводу дедлайнов, отведённых Путину на урегулирование украинского конфликта и недавно существенно урезанных, Лукашенко заявил, что “политика не делается”.

“Если он мира хочет, он должен подключаться аккуратно, основательно. Это военное столкновение. И указать там не получится. Тем более, ядерной державе. Это просто смех вызывает”, - заявил Лукашенко.

По его словам, такое же мнение американской стороне он озвучил во время его недавней встречи со спецпредставителем президента США генералом Китом Келлогом, которая состоялась в июле в Минске.

“Я им в открытую это сказал. Это его (Дональда Трампа. - Прим.) близкие друзья. Вы, говорю, Президенту скажите, что надо аккуратно это все делать. И можно договориться”, - заявил Лукашенко.

Ранее Telegraf.news рассказал, что США заявили Организации объединенных наций (ООН), что американский президент Дональд Трамп хочет заключить соглашение о прекращении войны в Украине к 8 августа. Об этом сообщило агентство Reuters 30 июля.

Трамп хочет заключить соглашение о перемирии в Украине к 8 августа — Reuters