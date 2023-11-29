Лукашенко улетел в ОАЭ. Зачем?

Опубликовано: 29.11.2023 11:29 , Обновлено: 15.11.2024

Александр Лукашенко улетел 29 ноября в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). В его пресс-службе назвали визит рабочим, так как он планирует принять участие во Всемирном саммите по борьбе с изменением климата под эгидой ООН (COP28).

“Александр Лукашенко озвучит подходы и предложения Беларуси по решению глобальных вопросов климатической и экологической безопасности. На полях саммита президент проведет ряд встреч и переговоров”, - сообщили во Дворце Независимости.

В ООН же сообщили, что на конференции по изменению климата COP28 в Дубае проведут первый глобальный анализ реализации Парижского соглашения. Что, в свою очередь, станет “основой для разработки следующего этапа национальных планов по борьбе с изменением климата, которые страны должны представить в 2025 году – с целевыми показателями на 2035 год”.

В ООН настаивают, что выполнение Парижского соглашения странами мира может удержать рост температуры на Земле в запланированных рамках. Однако эксперты считают, что, скорее всего, это не реально.

[info_b]Парижское соглашение было подписано в рамках конвенции ООН об изменении климата, регулирующее меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Соглашение было подготовлено взамен Киотского протокола в ходе Конференции по климату в Париже и принято консенсусом 12 декабря 2015 года, а подписано 22 апреля 2016 года. 20 сентября 2016 года был принят указ президента Беларуси №345 «О принятии международного договора», согласно которому Республика Беларусь стала 30 стороной Парижского соглашения.

В сентябре 2021 года Республика Беларусь утвердила новый определяемый на национальном уровне вклад в сокращение выбросов парниковых газов, в соответствии с которым планируется к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 35 % от уровня 1990 года.[/info_b]

На данный момент, ни одна из стран «большой двадцатки» не сократила выбросы настолько, чтобы выполнить план. На сегодняшний день, даже при самом оптимистичном сценарии, вероятность ограничения потепления 1,5 градусами Цельсия составляет всего 14%, сичтают в ООН.

Тем времеменем, организаторов саммита - власти ОАЭ - обвинили в намерениях и вовсе превратить конференцию во встречу для переговоров по продаже нефти.

Телеканал Euronews сообщил, что президент комитета по организации климатического саммита Султан аль-Джабер, который ещё занимает пост главы нефтяного гиганта Adnoc, запланировал 27 встреч с иностранными представительствами для продвижения своих интересов. В опубликованном графике его встреч, например говорится, что намечены переговоры о готовности “к совместной оценке перспектив международных поставок СПГ (сжиженного природного газа)” в Мозамбик, Канаду и Австралию.

Султан Ахмед аль-Джабер - эмиратский политик, министр промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов, глава Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) и председатель Masdar.

Генсек ООН Антониу Гутерриш уже заявил, что конференция должна посвящена климату. “Лидеры должны активно действовать для того, чтобы сдержать повышение глобальной температуры до 1,5 градусов, для защиты населения от климатического хаоса и прекращения эпохи ископаемого топлива”, - заявил он.

Однако комитет по организации COP28 в Дубак отверг обвинения, заявив, что “Султан аль-Джабер сосредоточен исключительно на работе COP и достижении масштабных и преобразующих результатов в области климата”.