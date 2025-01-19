Лукашенко и Путин поговорили по телефону. Что обсудили?

Опубликовано: 19.01.2025 13:56 , Обновлено: 19.01.2025

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин 19 января созвонились по телефону. Об этом сообщили их пресс-службы.

Так, согласно информации пресс-служб, Лукашенко и Путин обменялись поздравлениями с праздником Крещения Господнего.

Они также “обсудили актуальные рабочие вопросы двустороннего взаимодействия”.

Путин и Лукашенко “подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзничества и стратегического партнерства двух стран”.

Кроме того они договорились “о дальнейших личных контактах”.

“Президент России также пожелал Александру Лукашенко успехов на предстоящих 26 января 2025 года президентских выборах”, — сказано в сообщении пресс-службы Путина.

Ранее Telegraf.news писал, что Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства 6 декабря попросил своего российского коллегу Владимира Путина разместить на территории РБ ракетный комплекс “Орешник”. Тот ответил, что это “станет возможным” во второй половине 2025 года.

Путин допустил размещение «Орешника» в Беларуси во второй половине 2025 года. Какое условие назвал Лукашенко?