Лукашенко и Путин договорились "продолжить личные контакты"

Опубликовано: 02.12.2022 12:29 , Обновлено: 02.12.2022

Пресс-службы официального Минска и Москвы сообщили, что 2 декабря Александр Лукашенко и Владимир Путин созвонились, чтобы обсудить "актуальные вопросы". Оказалось, что они также договорились встретиться еще раз в этом году. Во всяком случае, так говорят в Минске.

В то же время, в Москве не говорят о планируемой встрече ещё до Нового года. “Владимир Путин и Александр Лукашенко условились продолжить личные контакты”, - уточнили в Кремле.

Согласно данным пресс-службы президента России, Владимир Путин и Александр Лукашенко созвонились, чтобы обсудить “актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая проблематику дальнейшего развития связей в научной и образовательной сферах”.

В Минске уточнили, что на 2023 году наметили устроить конгресс “молодых учёных” Беларуси и России.

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко 28 ноября заявил, что «в ближайшее время» в очередной раз встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сказал на встрече с губернатором Приморского края РФ Олегом Кожемяко.

Лукашенко решил полететь к Путину «в ближайшее время»