Лукашенко и Эрдоган отказались говорить, что обсуждали за закрытыми дверями

Опубликовано: 13.10.2022 12:12 , Обновлено: 13.10.2022

Александр Лукашенко 13 октября в Астане около часа разговаривал с президентом Турции Реджепом Эрдоганом «за закрытыми дверями».

По словам пресс-службы, они обсудили много «слишком важных тем». Однако Лукашенко и Эрдогану сейчас «не до протокола», поэтому они ничего из своих переговоров не озвучили для СМИ.

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Отметим, 13 октября Лукашенко принял участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Там он заявил, что Беларусь ничего не получила взамен отказа от ядерного оружия.

«Что мы получили взамен? Заверения вместо реальных международно-правовых гарантий, пустые, ничем не подкрепленные декларации вроде Будапештского меморандума, бесконечные попытки дестабилизировать ситуацию в спокойной трудолюбивой Беларуси, а в 2020 году зарубежные кураторы практически открыто управляли мятежом», — сказал он.

Также Лукашенко выразил мнение, что так же произошло и в Украине. И порадовался, что удалось сохранить мир в Казахстане.

Ранее Телеграф писал, что Александр Лукашенко 12 октября во время встреч с политиками Душанбе сравнил белорусов с таджиками.

Лукашенко рассказал, что белорусы похожи на таджиков