Лукашенко рассказал, что белорусы похожи на таджиков

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Опубликовано: 12.10.2022 10:57 , Обновлено: 12.10.2022

Александр Лукашенко 12 октября во время встреч с политиками Душанбе сравнил белорусов с таджиками.

«Наши народы похожи друг на друга. Я бы даже сказал, ничем не отличаются друг от друга. Это добрые, трудолюбивые, талантливые народы», — заявил он председателю Палаты представителей Таджикистана Махмадтоиром Зокирзодой.

По его словам, именно поэтом в белорусско-таджикских отношениях есть «определенный успех».

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Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что знаком с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном более 15 лет и «им этот путь давался нелегко»:

«Но вчера вечером [11 октября] я ему сказал: «Мы вот столько вместе прожили, но я не помню, чтобы мы когда-нибудь не то что там резко разговаривали, ругались, но даже спорили»».

Он также добавил, что с Рахмоном у него «всегда была единая позиция» не потому что они друзья, а потому, что «одинаково мыслят».

«Сегодня мы, кто мудрый, а кто преданный стране, но с оружием в руках в Душанбе или в Минске — еще никто не входил», — также заявил Лукашенко.

Отметим, что 12 октября он встретился и с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой. Там он заявил о «решимости нарастить товарооборот» между двумя странами, но не обыкновенной торговлей никому не нужными товарами. Он высказал интерес к закупке хлопка, металла и сельскохозяйственной продукции.

Ранее Телеграф писал, что 7 октября Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург, где подарил президенту России Владимиру Путину на его 70-летие сертификат на трактор «Беларус» («Belarus»).

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