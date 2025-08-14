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Лукашенко "горизонтально переместил" глав райисполкомов и назначил замминистров

Лукашенко "горизонтально переместил" глав райисполкомов и назначил замминистров
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 августа провел кадровый день. В его пресс-службе сообщили о "горизонтальных перемещениях" председателей райисполкомов, а также о назначении нескольких заместителей министров.

Так, руководителями местных исполнительных и распорядительных органов Александр Лукашенко назначил:

  • Бортник Николай Николаевич - председатель Ивановского райисполкома.
  • Сенчук Владимир Григорьевич - председатель Каменецкого райисполкома.
  • Панасюк Григорий Адамович - председатель Брестского райисполкома.
  • Белусь Петр Казимирович - председатель Глубокского райисполкома.
  • Макаревич Олег Аркадьевич - председатель Дубровенского райисполкома.
  • Клячин Александр Олегович - председатель Сенненского райисполкома.
  • Станкевич Дмитрий Зенонович - председатель Чашникского райисполкома.
  • Кулеша Зоя Вацлавовна - глава администрации Октябрьского района г. Гродно.

В свою очередь главами республиканских органов государственного управления стали:

  • Богдан Елена Леонидовна - первый заместитель Министра здравоохранения.
  • Вежновец Иван Валерьевич - первый заместитель Министра экономики.
  • Алексеев Антон Евгеньевич - заместитель Министра связи и информатизации.
  • Кулак Виталий Владимирович - заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия.
  • Яковчиц Александр Владимирович - заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия.

Также Президент назначил и руководителей дипломатических представительств Беларуси:

  • Белый Игорь Георгиевич - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Королевстве Саудовская Аравия по совместительству.
  • Деревинский Дмитрий Владимирович - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Многонациональном Государстве Боливия по совместительству.
  • Соболевский Евгений Юлианович - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Судан по совместительству.

Ранее Telegraf.news писал, что Александр Лукашенко дал почти трёхчасовое интервью американскому журналу Time. Беседа с корреспондентом Саймоном Шустером состоялась ещё 25 июля. За время беседы был поднят широкий круг тем: от секретных переговоров с США и начала войны в Украине до внешней и внутренней политики Беларуси и личных планов.

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