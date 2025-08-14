Лукашенко "горизонтально переместил" глав райисполкомов и назначил замминистров

Опубликовано: 14.08.2025 12:23 , Обновлено: 14.08.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 августа провел кадровый день. В его пресс-службе сообщили о "горизонтальных перемещениях" председателей райисполкомов, а также о назначении нескольких заместителей министров.

Так, руководителями местных исполнительных и распорядительных органов Александр Лукашенко назначил:

Бортник Николай Николаевич - председатель Ивановского райисполкома.

Сенчук Владимир Григорьевич - председатель Каменецкого райисполкома.

Панасюк Григорий Адамович - председатель Брестского райисполкома.

Белусь Петр Казимирович - председатель Глубокского райисполкома.

Макаревич Олег Аркадьевич - председатель Дубровенского райисполкома.

Клячин Александр Олегович - председатель Сенненского райисполкома.

Станкевич Дмитрий Зенонович - председатель Чашникского райисполкома.

Кулеша Зоя Вацлавовна - глава администрации Октябрьского района г. Гродно.

В свою очередь главами республиканских органов государственного управления стали:

Богдан Елена Леонидовна - первый заместитель Министра здравоохранения.

Вежновец Иван Валерьевич - первый заместитель Министра экономики.

Алексеев Антон Евгеньевич - заместитель Министра связи и информатизации.

Кулак Виталий Владимирович - заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия.

Яковчиц Александр Владимирович - заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия.

Также Президент назначил и руководителей дипломатических представительств Беларуси:

Белый Игорь Георгиевич - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Королевстве Саудовская Аравия по совместительству.

Деревинский Дмитрий Владимирович - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Многонациональном Государстве Боливия по совместительству.

Соболевский Евгений Юлианович - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Судан по совместительству.

Ранее Telegraf.news писал, что Александр Лукашенко дал почти трёхчасовое интервью американскому журналу Time. Беседа с корреспондентом Саймоном Шустером состоялась ещё 25 июля. За время беседы был поднят широкий круг тем: от секретных переговоров с США и начала войны в Украине до внешней и внутренней политики Беларуси и личных планов.

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