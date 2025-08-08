Что сказал Лукашенко американскому журналисту? Собрали основные тезисы

Опубликовано: 08.08.2025 16:50 , Обновлено: 08.08.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал почти трёхчасовое интервью американскому журналу Time. Беседа с корреспондентом Саймоном Шустером состоялась ещё 25 июля. За время беседы был поднят широкий круг тем: от секретных переговоров с США и начала войны в Украине до внешней и внутренней политики Беларуси и личных планов.

Журналисты Telegraf.news посмотрели интервью и подготовили краткие тезисы по заявлениям Главы государства.

О контактах с США и «ЦРУшниках»

Президент заявил, что на протяжении последнего времени с представителями США поддерживался непубличный канал общения. Проходил он, по его словам, в основном по линии спецслужб, а ключевую роль с американской стороны играл заместитель помощника госсекретаря Кристофер Смит.

«Приличный человек, которого я ЦРУшником всегда в шутку называю, когда он приезжает. Уже раз пять мы встречались с ним», — сказал Президент, заявив, что инициаторами визитов были именно американцы.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь заинтересована в диалоге: «Америка есть Америка, и у нас не лучшие отношения, санкции… Что хорошего в санкциях? Мы зависимы от Америки, и не только мы, но и многие государства».

Он также уточнил, что недавние помилования заключённых, включая Сергея Тихановского, стали результатом прямых договорённостей с Вашингтоном. По его словам, оппозиция к этому процессу отношения не имела: «Это наши договорённости с американцами. Это жёстко. Мы это застолбили».

О феврале 2022 года

Президент заявил, что не был заранее проинформирован о военных планах России. По его словам, российские войска зашли в Украину с территории Беларуси во время вывода после совместных учений. О начале военных действий он узнал из заявления Владимира Путина.

При этом он добавил, что до этого в разговоре с российским президентом тот выражал опасения по поводу возможного «удара в спину» со стороны Запада.

«Я говорю: за это можешь не переживать, это моя зона ответственности, русским в спину я стрелять не позволю».

На вопрос, просил ли его Владимир Путин направить белорусские войска для участия в конфликте, Лукашенко ответил: «Никогда». По его мнению, открытое вступление Беларуси в войну лишь создаст больше проблем и станет поводом для ввода войск НАТО в Украину «под видом наёмников».

О Буче

Лукашенко назвал события в украинском городе Буча инсценировкой.

«Там всё не так было, как показывали. Это была хорошо спланированная акция, чтобы показать агрессивность, кровожадность — „убийцы-россияне“… Ничего подобного там не было. И мы знаем, кто это делал. И мы знаем номера автомобилей, на которых приехали организаторы Бучи», — заявил он.

О переговорах, воздушном перемирии и Трампе

По словам Президента, воздушное перемирие между Россией и Украиной могло бы стать хорошим первым шагом к миру. Он рассказал, что обсуждал это с Путиным, который, по его словам, готов на этот шаг при условии, что Украина также прекратит наносить удары.

«Я всё передал. Говорю: „Так вы же не хотите“. Так вы предупредите руководство Украины, чтобы они не бомбили Россию. Россия не будет по воздуху наносить удары по Украине».

Глава государства неоднократно упоминал Дональда Трампа, назвав себя «трампистом», но при этом раскритиковав его за «болтовню». По его мнению, Трампу была бы «архиполезна» встреча с ним.

Лукашенко назвал Трампа болтуном и объяснил, почему им было бы «архиполезно» встретиться

Он также подтвердил готовность организовать в Минске трёхсторонние переговоры между Путиным, Трампом и Зеленским, но заявил, что такие встречи требуют тщательной подготовки.

О ядерном оружии и «неприемлемом ущербе»

В интервью Лукашенко заявил, что попросил Россию вернуть в Беларусь тактическое ядерное оружие, так как ему были нужны «сильные аргументы». Он заявил, что доктрина применения этого оружия утверждена, цели определены и это является сдерживающим фактором.

«Вы считаете, что против ядерной страны кто-то начнёт войну? Вы знаете, как бы не ерепенились вы против Северной Кореи, вы против неё войну не начинаете», — заметил Президент.

Он заявил, что концепция обороны страны предполагает готовность нанести ответный удар по потенциальному противнику, в частности по Польше и странам Балтии.

Фото: president.gov.by

«Наша концепция основана на том, что мы готовы нанести неприемлемый ущерб <…> Мы, может быть, и не победим в этой войне, но морду набьём хорошо. <…> Если только кто-то переступит нашу границу, мы ответим сразу всем тем оружием, которое у нас есть. Это не запугивание, я просто предупреждаю».

Глава государства также анонсировал появление в Беларуси к концу года ракетного комплекса «Орешник», который может нести и ядерный боезаряд.

О мобилизации

Президент предостерёг Запад от шагов, которые могут вынудить Беларусь и Россию к полной мобилизации, сравнив это с ситуацией во Второй мировой войне.

«Большая опасность, что вы приведёте нас к тому, что мы будем вынуждены как воюющая сторона мобилизоваться. <…> Мы долго запрягаем, но если уже запрягли, то быстро едем. Не надо до этого доводить», — сказал он.

О разделе Украины

По мнению Лукашенко, поражение России в конфликте исключено. В то же время Украина, по его словам, может «потерпеть поражение», и этого, по его словам, допускать «не надо».

«Вот чего надо опасаться, что можете потерять всю Украину. А вообще её могут разделить: Венгрия кусочек заберёт, Польша — она уже руки потирает Западную Украину прихватить и так далее. И останется какая-то полосочка», — добавил он.

Президент выразил уверенность, что при разумном подходе «Россия никогда больше не будет воевать с Украиной». Он также назвал «глупостью полной» разговоры о том, что Москва готовится к войне с НАТО.

Об учениях «Запад-2025»

Глава государства объяснил перенос маневров «Запад-2025» вглубь страны желанием «не дать повода» обвинять Беларусь в подготовке нападения на Польшу и страны Балтии. Он охарактеризовал отношения с Россией как «теснейшие», заявив, что «нападение на Беларусь — это нападение на Россию».

Отвечая на вопрос о критике многовекторности Беларуси в некоторых российских кругах, он заявил: «Неприятно, конечно, если кто-то в России так думает, пишет. <…> Но основной тренд — полная поддержка нашей позиции».

Об оппозиции и переговорах с Тихановской

Лукашенко категорически отверг любую возможность диалога со Светланой Тихановской, назвав её «шарлатанкой» и «предателем».

«Ни одного дня не собираюсь с предателем разговаривать <…> За что они получают деньги? Вот за это. „Надо свергнуть диктатуру, провести демократические выборы“. Слушайте, надо работать!» — заявил он.

О смертной казни

На вопрос журналиста об отношении к высшей мере наказания Президент ответил, что является её сторонником в случаях совершения особо жестоких преступлений, особенно против детей. В качестве примера он привёл случай с человеком, который убивал младенцев.

«Какая гуманность? Надо отрубить ему яйца, чтобы больше детей не было, если у него такие мозги, и убить, расстрелять. Надо», — высказал он свою позицию.

О «стене» на границе и мигрантах

Президент раскритиковал возведение заграждений на границе с Польшей и странами Балтии, указав на то, что это препятствует миграции диких животных.

«Они убивают людей (у нас эти факты все зафиксированы) и выбрасывают обратно. Колючкой затянули границу — гибнет зверьё. А это же Беловежская пуща <…> Каким образом животные должны мигрировать, скажите мне? Они режутся, гибнут. Почему вы молчите?» — задал он вопрос журналисту.

Он также отверг обвинения в использовании мигрантов как инструмента давления, заявив, что Беларусь перестала активно задерживать их после того, как ЕС отказался от сотрудничества и ввёл санкции.

О преемнике и новом президентском сроке

Отвечая на вопрос о возможном преемнике, в частности о своём младшем сыне, Лукашенко сказал: «Нет, он не преемник. Вот ты у него спроси — ты его можешь так сильно обидеть этим».

Что касается планов выдвигаться на новый президентский срок, он ответил так: «Нет, я сейчас уже не планирую. Я, единственное, могу себе позволить где-то для себя… Ну, слушайте, если Трампу скоро 80, и он прилично выглядит…»

[inf]Саймон Шустёр — американский журналист, работающий в Time с 2013 года. Он родился в Москве в 1983 году, позже его семья эмигрировала в США. После публикации статьи о крушении Boeing 777 в Донецкой области журналисту запретили въезд в Россию. Он также стал автором материалов о войне в Украине и двух книг о её президенте Владимире Зеленском.[/inf]