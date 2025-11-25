Лукашенко анонсировал встречу с белорусскими военными - "Поговорим с ними как с учеными"

Опубликовано: 25.11.2025 16:29 , Обновлено: 25.11.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с госсекретарем Совета безопасности Беларуси Александром Вольфовичем сообщил тому, что хотел провести с представителями белорусской армии встречу.

«Поговорим с ними как с учеными, примерно в таком плане. Хорошо – значит хорошо. Плохо – значит, скажем, что плохо», - предупредил он о формате встречи.

Но предупредил госсекреатря, что расслабляться силовикам в Беларуси “ни в коем случае нельзя”.

Напомним, ранее Александр Лукашенко провел встречу с представителями Академии наук Беларуси, где призвал учёных брать пример с силовиков.

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с учеными заявил, что их статус зависит от того, какую пользу они приносят стране. В качестве примера для подражания он привел действия силовых ведомств в 2020 году.

Лукашенко привел в пример ученым силовиков