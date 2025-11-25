Лукашенко анонсировал встречу с белорусскими военными - "Поговорим с ними как с учеными"
Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с госсекретарем Совета безопасности Беларуси Александром Вольфовичем сообщил тому, что хотел провести с представителями белорусской армии встречу.
«Поговорим с ними как с учеными, примерно в таком плане. Хорошо – значит хорошо. Плохо – значит, скажем, что плохо», - предупредил он о формате встречи.
Но предупредил госсекреатря, что расслабляться силовикам в Беларуси “ни в коем случае нельзя”.
Напомним, ранее Александр Лукашенко провел встречу с представителями Академии наук Беларуси, где призвал учёных брать пример с силовиков.
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с учеными заявил, что их статус зависит от того, какую пользу они приносят стране. В качестве примера для подражания он привел действия силовых ведомств в 2020 году.