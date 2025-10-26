Литовская оппозиция призвала принять меры из-за воздушных шаров «из Беларуси»

Опубликовано: 26.10.2025 08:33 , Обновлено: 26.10.2025

Аэропорт Вильнюса вновь был закрыт на несколько часов в ночь с субботы на воскресенье. Власти Литвы заявили, что причиной остановки воздушного движения стали аэростаты, которые, по их данным, залетели с территории Беларуси. Официальный Минск эту информацию пока не прокомментировал.

Из-за инцидента пункты пропуска на литовско-белорусской границе также были закрыты на несколько часов и возобновили работу около 2:00 ночи.

Это уже третий случай на текущей неделе и второй подряд вечер, когда из-за аэростатов закрываются литовские аэропорты и пограничные пункты.

В общей сложности инцидент затронул 25 рейсов: 6 были перенаправлены, 4 – отменены, а ещё 15 – задержаны. По словам представителей литовских аэропортов, в течение дня возможны дополнительные задержки из-за сбоев в ротации экипажей и воздушных судов.

В пресс-релизе литовских аэропортов говорится: «Пассажирам, чьи рейсы были отменены, рекомендуется не приезжать в аэропорт, а обратиться непосредственно в свои авиакомпании за альтернативными предложениями и более подробной информацией. Авиакомпании обязаны предоставлять пассажирам всю необходимую информацию о дальнейших действиях и альтернативных вариантах перелёта».

Примет ли Вильнюс меры?

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните объявила, что в понедельник проведёт заседание Комиссии по национальной безопасности для обсуждения плана действий.

Однако оппозиция в литовском Сейме обвинила власти в бездействии. «Литва становится государством-инвалидом, которое и предприниматели, и туристы захотят обойти стороной», — заявил Саулюс Сквернялис, председатель Демократического союза «Во имя Литвы».

Он обвинил белорусские власти в содействии запуску контрабандных метеозондов и призвал правительство Литвы принять жёсткие меры.

Представители других оппозиционных движений также потребовали от властей более решительной реакции и пообещали представить пакет собственных решений.

Так, председатель оппозиционной партии «Союз Отечества — Литовские христианские демократы» (TS-LKD) Лауринас Кашчюнас заявил, что три оппозиционные фракции (TS-LKD, либералы и «Вардас Летувос») самостоятельно соберут экспертов — «стрелков», литовских добровольцев, имеющих опыт борьбы с подобными угрозами на Украине, — и представят правительству конкретные предложения по борьбе с метеозондами.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Государственный таможенный комитет Беларуси (ГТК) выступил с заявлением в связи с закрытием границы Литвой. В нём белорусская сторона назвала решение о прекращении работы пунктов пропуска «бездумным».

ГТК Беларуси назвал закрытие границы Литвой «бездумным»